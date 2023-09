Traditionshaus in Mönchengladbach Das Hotel Mercure am Bunten Garten wird umgebaut

Möbel werden herausgetragen, von denen einige in einen Lieferwagen gewuchtet werden, andere in einen großen Container kommen. Im Veranstaltungssaal über dem Restaurant liegen Kopfkissen und Bettdecken zu einem weichen Berg aufgetürmt. Drinnen packen die Mitarbeitenden die letzten Kisten. Jedes Zimmer, jedes Büro, jede Kammer muss leer geräumt werden. Das Mercure Parkhotel am Bunten Garten ist zurzeit geschlossen. Neun Monate werden Teppiche herausgerissen und Tapeten von den Wänden gezogen, Wände werden rausgehauen und Leitungen neu gezogen. „Das Haus wird komplett saniert“, sagt Hoteldirektor Hans-Joachim Oettmeier. Seit dem letzten Anbau 1990 und der Aufstockung des Hotels um eine Etage im Jahr 2000 habe es keine so große Baumaßnahme mehr gegeben, sagt Oettmeier. Die Wiedereröffnung ist für Juni 2024 geplant.