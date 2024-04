Bauprojekt in Mönchengladbach Wie es im neuen Bahnhofsgebäude in Rheydt aussieht

Mönchengladbach · In zwei Jahren ist ein modernes Bauwerk in die Höhe gewachsen. Das Projekt der Stadttochter EWMG geht in einigen Wochen in Betrieb. Einblicke und Ausblicke, auch zu Zeitplan und Kosten, gab es beim exklusiven Rundgang.

20.04.2024 , 05:10 Uhr

Das neue Bahnhofsgebäude ist nach einem Entwurf des Architekten Stephan Brings entstanden. Die Fassade hat eine interessante Form und wird auch noch begrünt. Die Gitter dafür sind bereits angebracht. Foto: Denisa Richters