Schnee in Mönchengladbach Die schönen Seiten des Winters

„Es schneit, es schneit, kommt alle aus dem Haus. Die Welt, die Welt sieht wie gepudert aus...“ – dieses Lied von Rolf Zuckowski dürfte mancher im Ohr gehabt haben, als am Mittwoch auch in Mönchengladbach endlich mehr als ein paar Flocken fielen. Ein seltenes Ereignis am Niederrhein. Und sogar am Donnerstag blieb die weiße Pracht überwiegend erhalten. Schlitten wurden aus Kellern geholt, Winterstiefel geschnürt, Schneespaziergänge gemacht und Schneefiguren gebaut.