Serie Gladbacher Lesebuch (51) : So sah 1980 die Hindenburgstraße aus

Mönchengladbach Ein historisches Foto von 1980 zeigt, wie sich die Gladbacher Einkaufsmeile im Laufe der Zeit verändert hat. Viele Geschäfte sind verschwunden und auch die Kleidung der Passanten ist heute eine andere.

Eigentlich ist es noch gar nicht so lange her, gerade einmal 39 Jahre, doch die Hindenburgstraße hat sich in dieser Zeit stark verändert. Früher, im Jahr 1980, gab es entlang der Gladbacher Einkausstraße noch viel Außengastronomie. Davon ist heute kaum noch etwas geblieben. Auch die Straßenbeleuchtung und die Busse sehen inzwischen anders aus. Die Straße wirkte stark belebt. Hettlage war der Nachbar des Kaufhofs. Das Geschäft ist aus dem Straßenbild verschwunden. Auch die Schuhgeschäfte auf der anderen Straßenseite gibt es nicht mehr. Die Entwicklung der Hindenburgstraße hin zu Filialen von Ketten ist im Vergleich deutlich sichtbar. Früher war die Hindenburgstraße eine echte Flaniermeile mit Charme. Einen Unterschied gibt es aber auch in der Mode, wenn man die Passanten auf dem Foto betrachtet. Sie wirken schicker als heute.

Foto: Sammlung Bernhard Büdts