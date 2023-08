Tierische Hilfsaktion in Mönchengladbach „Schau doch mal genau hin“ – Dackel retten Katzen

„Die Dackel haben maßgeblich dazu beigetragen, das Katzenjunge zu finden“, sagt Anja Langlitz von der Monro-Ranch. Und das kam so: An einem Tag Ende Juli wird eine etwa fünf Wochen junge Katze, ein Kitten also, zur Ranch gebracht. Ein streunendes Baby, eingesammelt wurde das schlappe Tier unter freiem Himmel am Rand eines unübersichtlichen Kartoffelackers im Gladbacher Westen. Die Katzenmutter war nicht aufzufinden. Ein Kitten sei selten allein unterwegs, sagt Langlitz, doch in einem Feld mögliche Geschwister zu finden, sei fast unmöglich.