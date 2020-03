Glocken läuten in Mönchengladbach : So reagieren die Kirchen auf Corona

Mönchengladbach Keine Gottesdienste, keine Kommunion, keine Konfirmation – wie Gemeinden ihre Gläubigen jetzt zusammenbringen.

Veranstaltungen und Versammlungen sind bis vorerst 19. April untersagt. Das gilt auch für die Kirchen. Das heißt: keine Gottesdienste, keine Osternacht, keine Erstkommunion und keine Konfirmation. Das hat es in dieser Form bisher noch nie gegeben. Doch Kirche lebt von der Gemeinschaft, und trotz Corona will man weiter für die Menschen da sein. Was also lassen sich die Gemeinden einfallen, um trotz Pandemie und Gottesdienstverbot die Gläubigen zu erreichen?



Ökumenisches Glockengeläut Am Sonntag zum Beispiel läuteten um 10 Uhr die Glocken aller evangelischen und katholischen Kirchen. Mit dieser ökumenischen Aktion soll auf den Ausfall der Sonntagsgottesdienste reagiert werden. Superintendent Dietrich Denker und Regionalvikar Klaus Hurtz: „Die Glocken wollen in diesen sehr schwierigen Zeiten zum gemeinsamen Gebet einladen.“ Das gemeinsame Glockenläuten findet auch jeden Werktag um 19.30 Uhr statt. Peter Blättler, Leiter der GdG Mönchengladbach-Mitte und Propst an St. Vitus: „Das Glockengeläut kann zum Beispiel in den Familien eine Einladung zu einem kurzen Hausgottesdienst oder auch zu einem verlängerten Gebet sein. Aber dies bitte nur in der Hausgemeinschaft.“



Messen ohne die Gemeinde Bischof Helmut Dieser bittet in seinem Hirtenbrief die Priester, besonders an den Sonntagen dennoch die Heilige Messe für die Gläubigen zu feiern. Der Bischof: „Sie müssen dies ohne die versammelte Gemeinde tun.“