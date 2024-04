Vorbereitung für den großen Auftritt So proben die Tänzer für ihre Jubiläumsshow

Ein lebhaftes Gewusel herrscht am Samstagnachmittag in der Turnhalle an der Wiedemannstraße. Auf der einen Seite der Halle absolvieren die sieben Tänzerinnen und ein Tänzer des Tanzensembles „Image“ ihr schweißtreibendes Warm-up mit Strecken, Beugen, Dehnen. Auf der anderen Seite gehen die Mitglieder der irischen Tanzgruppe „Céilí“ ihre Schrittfolgen und Drehungen durch – wobei sie versuchen, möglichst still zu bleiben. Die mitreißenden Step-Schuh-Töne heben sie sich für die gleich beginnende Durchlaufprobe auf. Die Musikerin Susanne Lüpertz stimmt ihre keltische Hakenharfe. Die Neusserin, die auch schon mal irischen Stepptanz gemacht hat, ist mit Stücken wie „Down by the Sally Garden“ oder „Greensleeves“ für die irische Musik „für zwischendurch“ engagiert worden, um dem Programm die passende Atmosphäre zu geben. Überall stehen Kisten, die bis an den Rand gefüllt sind mit fantasievollen Kostümen und Accessoires für die Tänzerinnen und Tänzer. Auf dem Boden ist mit schwarzer Folie ein zwölf mal sechs Meter großes Feld markiert: So groß ist die Bühne in der Burggrafenhalle, auf der am kommenden Wochenende eine große Jubiläumsshow stattfindet. Denn: Die beiden Tanzensembles „Image“ und „Céilí“, beide geleitet von der Diplom-Sportwissenschaftlerin Yvonne Leuveld, bestehen seit 25 Jahren. Dieser Geburtstag verdient eine besondere Aufführung.