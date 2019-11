Pflanzaktion im Bunten Garten : Sechs Schritte zum Baum-Glück

Mönchengladbach Die vergangenen beiden Hitzesommer haben den Bäumen der Stadt stark zugesetzt. Hanno Müller, Arborist bei der Mags, ist besorgt über den Zustand des Grüns in Mönchengladbach. Gemeinsam mit seinen Kollegen aus der Abteilung Grünpflege pflanzt er deshalb Jungbäume in der Stadt. Er erklärt, wie das auch im eigenen Garten gelingt.

Seit einigen Tagen steht „Kaiser Wilhelm“ im Bunten Garten. Zwischen dem Spielplatz und der Vogelvoliere an der Bettrather Straße wirkt er zwar noch etwas klein. Zehn Meter könnte er aber in etwa 30 Jahren in die Höhe wachsen. Wilhelm ist ein ein fünf Jahre junger Apfelbaum. Die Stadttochter Mags hat ihn im Park gepflanzt. Dort soll Wilhelm nicht nur Kindern, die auf dem benachbarten Spielplatz toben, die Möglichkeit bieten, sich mit der Natur und dem Entstehen von Äpfeln zu beschäftigen. Wilhelm bringt noch weitere Vorteile mit. Zum Beispiel seine Blüte, die Bienen und andere Insekten locke, und seine Regionalität. Wilhelm stammt aus der Baumschule Morjan in Erkelenz-Grambusch. Aber wie funktioniert so eine Pflanzung eigentlich und was muss beachtet werden? Hanno Müller erklärt die sechs wichtigsten Schritte.