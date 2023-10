Politik in Mönchengladbach CDU demonstriert bei Vorstandswahl weiterhin Spaltung

Mönchengladbach · Im Gymnasium an der Gartenstraße wählten die Christdemokraten am Freitagabend (20. Oktober) turnunsmäßig ihre Spitze. Der Landtagsabgeordnete Jochen Klenner bleibt Vorsitzender, das aber mit relativ schwachem Ergebnis. Nach dem wochenlangen Machtkampf in der Fraktion gibt es auch in der Partei noch immer Lager.

20.10.2023, 21:54 Uhr

Wurden beim Parteitag gewählt: CDU-Kreisvorsitzender Jochen Klenner (Mitte) mit seinen vier Stellvertretern (von links) Roderich Busch, Dominic Gläser, Patrick Palmen und Michael Fischer. Foto: Denisa Richters

Die CDU wird auch in den nächsten zwei Jahren in Mönchengladbach von dem Landtagsabgeordneten Jochen Klenner angeführt. Die Mitglieder bestätigten ihn am Freitagabend (20. Oktober) als Vorsitzenden. Allerdings erhielt er nur 68,7 Prozent der 133 Stimmen, was wenig ist. Denn Klenner stand diesmal – anders als 2021 – ohne einen Gegenkandidaten zur Wahl. Damals hatte er gegen Martin Heinen gesiegt – mit 65 Prozent der Stimmen.