Übung in Mönchengladbach Wie aus einem Gymnasium eine Notunterkunft wird

Mönchengladbach · Im Katastrophenfall ist vorgesehen, dass an einem von sechs Schulstandorten in Mönchengladbach eine Notunterkunft entsteht. Was dafür nötig ist und wie das möglichst schnell gelingt, erprobten Helfer vom Deutschen Roten Kreuz und dem Arbeiter-Samariter-Bund bei einer gemeinsamen Übung.

23.10.2023, 09:44 Uhr

So entsteht eine Notunterkunft 37 Bilder Foto: Markus Rick (rick)

Von Rudolf Barnholt

Die Einrichtung von Notunterkünften kann aus ganz verschiedenen Gründen erforderlich werden, beispielsweise wenn eine Weltkriegsbombe entschärft werden muss. Damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt und die Zusammenarbeit der Akteure reibungslos funktioniert, wurde am Samstagvormittag im Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Gymnasium (Math.-Nat.) an der Rheydter Straße die Einrichtung einer Notunterkunft simuliert. Mit dabei waren das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). Vertreter der Feuerwehr beobachteten die Übung.