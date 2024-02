Warnstreik in Mönchengladbach Die große Wut der NEW-Busfahrer

Der Busverkehr in Mönchengladbach ist am Donnerstag zum zweiten Mal in der laufenden Tarifauseinandersetzung zum Erliegen gekommen. In Mönchengladbach blieben die Busse der NEW im Depot – im Gegensatz zu Viersen. Das liege daran, dass in Viersen ein Großteil der Verkehrsleistung durch Dienstleister erbracht werde, die zum Teil nicht unter den Tarifvertrag fallen. In Mönchengladbach hingegen schon, wie eine NEW-Sprecherin mitteilte. „Hinzu kommt, dass in Mönchengladbach ebenfalls das Depot bestreikt wird“, so die NEW. „Damit die Busse das Depot überhaupt verlassen können, sind verschiedene Positionen zum Beispiel in der Ein- und Ausfahrtskoordination oder in der zentralen Leitstelle wichtig. Fehlt hier Personal, können die Busse nicht das Depot verlassen.“