Ticket bundesweit gültig Das sagen die Mönchengladbacher zum Deutschlandticket

Während das NEW-Kundencenter am Europaplatz am Mittwochvormittag gut gefüllt war und sich drinnen eine längere Schlange gebildet hatte, sah es in den Zügen und am Hauptbahnhof anders aus. Dort waren nicht deutlich mehr Fahrgäste zu bemerken. Das sieht auch Helena Rein so, die bisher keine volleren Züge oder Busse feststellen konnte. Dafür lobte sie ausdrücklich die Möglichkeit, das neue Deutschlandticket auch grenzüberschreitend nach Venlo nutzen zu können.