Orange dürften die meisten Menschen als angenehme, warme Farbe empfinden – am Donnerstagabend jedoch sollten Passanten mit diesem Farbton aufgerüttelt werden: Die ServiceclubsZonta I und II sowie die Soroptimisten hatten die Eigentümer von mehr als zwei Dutzend Gebäuden in der Stadt motiviert, ihre Häuser in orangefarbenes Licht zu tauchen. Auf diese Weise wurde ein leuchtendes Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt. Damit sich betroffene Frauen auch Rat holen konnten, waren die Clubs mit mehreren Infoständen im Stadtgebiet vertreten. Wir zeigen, wie die Lichtaktion nach Einbruch der Dunkelheit ausgesehen hat.

Hier das Rheydter Elisabeth-Krankenhaus, das in Orange hoch hinauf in den Nachthimmel ragte.