Projekt in Mönchengladbach Vier Jahre Bücher in der Kirche

Die Bücherkirche ist ausgefallen: In einer Kirche, in der regelmäßig Gottesdienste stattfinden, stehen Dutzende von Bücherregalen mit Tausenden Romanen und Sachbüchern sowie Hörbüchern für Jugendliche und Erwachsene. In der Kinderecke ist der Raum für die ganz jungen Leser eingerichtet, mit einem Beichtstuhl für die Vorleserin, kleinen gemütlichen Sessel und jeder Menge Bilder- und Kinderbüchern.