Lost Place in Mönchengladbach So geht der Abriss an der Britensiedlung voran

Auf dem digitalen Globus von Google Earth ist die Welt noch eine andere. Wer hier im Internet aus der Satellitenperspektive den Nordpark betrachtet, reist scheinbar ein Stück in der Zeit zurück. In der virtuellen Welt ragen nicht nur die 200 Fichten in die Höhe, die zwischen den bewohnten Britenhäusern und dem aufgegebenen Teil der ehemaligen Militärsiedlung standen, sondern auch der Lost Place um die Hugo-Eckener-Straße existiert noch.