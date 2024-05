Großprojekte gestoppt Wie Mönchengladbachs Wirtschaft durch die Krise kommt

Keine Frage: Die Gewerbesteuereinnahmen sind in der Stadt auf Rekordniveau, an den Unternehmen liegt es nicht, das die Stadt auf dem Weg in eine Haushaltskrise ist. Auch die Zahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter ist immer weiter gestiegen auf zuletzt 106.711 (Ende September) – wenngleich auch die durchschnittliche Zahl der Arbeitslosen leicht gestiegen ist auf 13.642 (plus 1,7 Prozent). Das liegt einerseits an Zuzügen, und andererseits immer mehr an Einpendlern – eine solche Magnetwirkung ist ein Merkmal einer prosperierenden Wirtschaft in einer Stadt.