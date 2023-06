Gastbeitrag Eine neue Chance für Fronleichnam

Für Dominik Blum, Dozent für Theologie an der Katholischen Akademie in Stapelfeld bei Hamburg, passen Prozessionen mit Schützenverein und Blaskapelle im Barock-Kostüm nicht in unsere Zeit. Das Fronleichnamsfest brauche ein Update. Ein Ideenfest aus dem 13. Jahrhundert mit mittelalterlicher Schaufrömmigkeit könne heute so nicht gefeiert werden. Wir bräuchten „liturgische Utensilien, die das Glaubensverständnis des 21. Jahrhunderts, nicht des 19. Jahrhunderts repräsentieren“. Man könne beispielsweise am Vorabend ein Mysterienspiel aufführen. Die Blumenteppiche an den Stationen ließen sich von Streetart-Künstlern gestalten. Nach der Prozession würde sich ein gemeinsames Mahl mit Armen und Obdachlosen anbieten. Das Fest könne mit einem Feuerwerk ausklingen. Das sei ein Update zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen.