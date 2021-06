Verkehrsnetz in Mönchengladbach : So könnte die Radschnellweg-Route verlaufen

Mönchengladbach Die Verbindung von Mönchengladbach nach Roermond soll nicht nur Freizeitradlern dienen. In der Bezirksvertretung Süd wurde die Vorzugsvariante einer Streckenführung im Stadtgebiet vorgestellt.

Es werden noch einige Jahre vergehen, bis die ersten Radfahrer auf einem direkten, speziellen Weg von Mönchengladbach nach Roermond fahren können, ohne vom Autoverkehr behelligt zu werden. Eine entsprechende Machbarkeitsstudie als europäisches Interreg-Förderprojekt, die diesen 37 Kilometer langen, grenzüberschreitenden Radweg vom Mönchengladbacher Hauptbahnhof über den Nordpark und Rheindahlen und danach weiter über Wegberg und Roerdalen nach Roermond geprüft hat, stellte die Stadtverwaltung in der Bezirksvertretung West in Wickrath vor.

In der von einem externen Plaungsbüro erarbeiteten Studie, die von den vier beteiligten Kommunen in Auftrag gegeben worden war, wurden verschiedene Routenvarianten untersucht und eine Vorzugsvariante ermittelt. Diese Variante, die auf Zustimmung der Bezirksvertretung stieß, verläuft vom Stadtzentrum Mönchengladbach entlang der Bahnstrecke und der Landwehr über Ohler, den Nordpark bis zum Gewerbegebiet Hamburgring in Rheindahlen. Ab Rheindahlen ist eine Trassenführung entlang der Bahnstrecke Mönchengladbach – Dalheim zum Haltepunkt Genhausen vorgesehen. Von dort wird die Radverbindung über den Beecker Wald und das Wegberger Stadtgebiet gen Roermond fortgeführt. Die Gesamtstrecke der Verbindung auf Mönchengladbacher Stadtgebiet beträgt rund 13 Kilometer. Mit der Verbindung werde, so die Planer, „die regionale Erreichbarkeit des Stadtzentrums und des Hauptbahnhofs aus westlicher Dichtung verbessert“.