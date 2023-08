Bildung in Mönchengladbach So können Gasthörer an der Hochschule studieren

„FAUST“ steht in Mönchengladbach und Krefeld für „Hochschule Für Alte und Studierende“. Gemeint ist damit das Programm für Gasthörer an der Hochschule Niederrhein. Jetzt steht das Angebot für das Wintersemester 2023/2024 fest. Das Programm umfasst ein umfangreiches Bildungs- und Kulturprogramm mit über 200 Vorlesungen und Seminaren und ist offen für alle, die sich für Bildung interessieren – nicht nur für Menschen mit Hochschulerfahrung, sondern insbesondere für alle, die gerne in Gemeinschaft lernen und diskutieren. Die Veranstaltungen finden in Präsenz, digitaler oder hybrider Form statt. Eine Anmeldung ist online vom 1. September und persönlich ab dem 11. September möglich. Das teilte eine Sprecherin der Hochschule jetzt mit.