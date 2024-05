Arzt und Apotheker berichten So klappt es mit dem E-Rezept in Mönchengladbach

Das elektronische Rezept, kurz E-Rezept, hat Einzug ins Gesundheitswesen gehalten. Dabei stellt der Arzt seinem Patienten ein Rezept mit dessen elektronischer Gesundheitskarte (eGK) aus. Die Verordnung wird am Praxiscomputer eingegeben und im Datennetz des Gesundheitswesens, einer sogenannten Cloud, gespeichert. Der Patient kann sein E-Rezept dann per Gesundheitskarte in der Apotheke einlösen. Dazu wird die Karte dort in ein Lesegerät gegeben und die Rezeptdaten aus der Cloud abgerufen. Übrigens: Patienten müssen nur bei ihrem ersten Rezeptwunsch in einem neuen Quartal mit ihrer Gesundheitskarte in die zuständige Praxis gehen. Jedes weitere Rezept in diesem laufenden Quartal kann dann telefonisch bestellt werden.