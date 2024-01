Kult-Veranstaltung der KG Immer lustig Holt So feiert ein Zelt voller Närrinnen die Hausfrauensitzung

Solch einen hohen Frauenanteil sieht man selten in Mönchengladbach. Aber an zwei Samstagen in der jecken Zeit ist das Festzelt der KG „Immer lustig Holt“ fest in Händen der närrischen Weiber: Die erste von zwei Hausfrauensitzungen hat am Samstagnachmittag (27. Januar 2024) begonnen. Bereits lange vor dem Start strömten aus allen Richtungen fantasievoll kostümierte Grüppchen herbei.