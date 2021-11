Neu in Mönchengladbach : Weihnachtlicher Markt an Schloss Wickrath

Info

Am Samstag, 27. November, findet der 49. Christkindlmarkt am Kapuzinerplatz von 9 - 17 Uhr statt. An rund 45 Ständen lassen sich Gebäck, Marmelade, Adventskränze, Upcycling-Produkte oder Weihnachtsdekoration erwerben. Der Erlös wird für Menschen mit Behinderungen in Mönchengladbach eingesetzt. Einen Teil erhält in diesem Jahr die Kulturküche, die sich für die Rehabilitation Suchtkranker einsetzt und kulturelle Veranstaltungen und eine inklusive Gastronomie anbietet. Beim Markt wird auf die 2G-Regel kontrolliert und die Menge auf dem Platz wird begrenzt.