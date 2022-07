Veranstaltung in Mönchengladbach : Keramik in allen Varianten beim Töpfermarkt

Mönchengladbach Die Sturmschäden wurden rechtzeitig beseitigt. So können Besucher an diesem Wochenende (2./ 3. Juli) vor der Kulisse von Schloss Rheydt den Töpfermarkt und das vielfältige Angebot der 46 Aussteller erkunden.

Im Vorhof lockt unter anderem Andile Schöllhorns Stand mit dünnwandigen Schalen und Vasen in eleganten Formen. In ihren Arbeiten gelingt die Symbiose von modernem Design mit den klassischen Porzellanfarben Blau und Weiß. Bei einigen Vasen sind Motive von afrikanischen Stammesfrauen in traditioneller Bekleidung in feiner Schattierung mit dem Pinsel aufgetupft. Gleich nebenan zeigt die Bielefelderin Stephie Ahn experimentelle Keramik in reizvollen Kombinationen mit rostigem Stahl und zuweilen auch Treibholz. Sie sei zum dritten Mal dabei und begeistert vom Ambiente und der Organisation, so die Keramikerin, die aus der Bildhauerei kommt.

Die Viersenerin Christine Möhring lässt sich in ihrer Arbeit von Meerestieren inspirieren. Ihre Werke muten durchweg dynamisch an. Über assoziative Anklänge an versteinerte Fundstücke bezieht die Künstlerin das Thema Zeit ein. „Für mich zählen diese Kunstobjekte zu den Highlights“, sagt Besucherin Carmen Nickel begeistert. Zu ihren Favoriten zählt sie ebenso Andrea Bielicki-Helms „Nackte Keramik“ mit archaischer Ausstrahlung in warmer Farbgebung. Der Name deutet auf das eingeritzte Linienspiel verschlungener, nackter Leiber hin. Dezent eingearbeitete Goldbeigaben glänzen in der Sonne. Sie sei immer wieder gerne dabei, versichert Bielicki-Helms bei ihrem siebten Gastspiel in Rheydt.