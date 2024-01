Pkw-Stellplätze in Mönchengladbach So ist der Stand beim Theater-Parkhaus

Gegenüber dem Theater an der Odenkirchener Straße wird gearbeitet. Dort, wo der ehemalige Real-Markt sein Geschäft hatte und ein Parkdeck ist, zieht laut Bezirksvorsteher Ulrich Elsen (SPD) Kaufland ein. „Wir sind froh, dass an dieser prominenten Stelle wieder Leben ist“, sagt er. Viele hätten Interesse daran, das Objekt sinnvoll zu nutzen. So würde Elsen auch eine erneute Kooperation des Theaters mit dem neuen Betreiber befürworten.