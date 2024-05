Stadttafeln zeigen Collage So interpretieren Gladbacher Schüler das Grundgesetz

Über den gesamten Kampagnen-Zeitraum wurden bundesweit in enger Zusammenarbeit mit den Städten und Schulbehörden Kinder in Motivwettbewerben aufgerufen, das Grundgesetz in eigenen Bildern zu interpretieren. In Kooperation mit Unicef wird ergänzend ein Spot gezeigt, der auf die Wichtigkeit der Kinderrechte im Grundgesetz hinweist. Damit wird das Contentprogramm auf den digitalen Medienträgern im Mai in den Städten maßgeblich von den Stimmen der jungen Generation geprägt.