Fehlzeiten werden erstmals gesammelt erfasst Wie hoch die Krankenstände in Mönchengladbacher Kitas sind

Das für viele Eltern harte Winterhalbjahr ist geschafft und damit steigt zumindest die Hoffnung, dass die Zahl der Infekte bei den Kindern wie auch bei den Erziehern zurückgehen wird. Wie hoch die Fehlzeiten beim Kita-Personal in den vergangenen Monaten in Mönchengladbach waren, wird nun erstmals ermittelt. Die Stadt hat alle Träger aufgefordert, gesammelt die Krankentage der Mitarbeiter zu übermitteln. Das sei inzwischen geschehen, bestätigt ein Stadtsprecher auf Anfrage. „Massiv erhöhte Krankheitstage bei den Mitarbeitern sind ein bundesweites und gesamtgesellschaftliches Phänomen, mit dem wir auch in Kitas umgehen müssen“, teilte der Sprecher mit. Seit Corona sei in der Infektionszeit der Krankenstand in den Einrichtungen spürbar nach oben gegangen. Die genaue Auswertung der Meldungen durch das Jugendamt werde jedoch noch bis etwa Ende April dauern und soll dann bei einer Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Kinderbetreuung vorgestellt werden. Aktuell liegen laut dem Sprecher die Prioritäten in der Kita-Abteilung im Tagesgeschäft der Förderanträge, Anmeldeverfahren und insbesondere bei der Erfassung und Versorgung der Vierjährigen.