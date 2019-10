Zum Beispiel bei COPD : Lungensport hilft gegen Atemnot

RHEYDT Atemtechniken, Ausdauer und Beweglichkeit werden mit besonderen Methoden trainiert. Ein Besuch in einer Übungsstunde.

„Wenn ich diese Gruppe nicht gefunden hätte, gäbe es mich nicht mehr“ – davon ist Christa Overton überzeugt. Die heute 78jährige litt an schwerer Atemnot, hervorgerufen durch COPD, die chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Dann lernte sie den Lungensport kennen. Seit vier Jahren kommt sie drei Mal pro Woche zum Training und wirkt heute beweglich und mobil. An diesem Mittwochnachmittag ist sie gemeinsam mit 15 weiteren Teilnehmern in der Turnhalle auf dem Gelände der LVR-Klinik aktiv. Unter der Leitung von Sporttherapeut Jacek Zajac findet hier Lungensport statt – Trainingseinheiten für Menschen, die unter eingeschränkter Lungenfunktion leiden, aber ihre Beweglichkeit zurückgewinnen und erhalten wollen.