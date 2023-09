Mönchengladbacher Stadtgeschichte Wie sich Schloss Wickrath verändert hat

Heute bietet das Schloss Wickrath Platz für Ausstellungen, Gastronomie, das Fest am See oder Reitturniere. Der Kölner Erzbischof Anno II erwähnte vor rund 1000 Jahren in seiner Lebensgeschichte eine Burg, bei der es sich höchstwahrscheinlich um die Burg Wickrath handelte. Seitdem wurde die Anlage an vielen Stelle verändert.