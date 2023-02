Mönchengladbacherin bei Castingshow So lief der Auftritt von Esther Nkongo bei „DSDS“

„Mich hat es überrascht, dass es nicht für mich geklappt hat“, sagte Nkongo. „Ich hatte mit der Jury an diesem Tag wenig geredet, meinte aber an ihren Blicken zu erkennen, dass sie mit meinem Auftritt zufrieden waren. Aber es wurde in dieser Runde so radikal ausgesiebt, dass wirklich viele gute Kandidaten ausgeschieden sind“, sagte die Mönchengladbacherin. Ihr Aus bei „DSDS“ hat sie laut eigener Aussage gut verkraftet. „Meine Mutter war sehr traurig, dass ich rausgeflogen bin, für mich war es aber gar nicht so dramatisch“, sagte sie. Bereits 2020 hatte sie an der Castingshow „The Voice of Germany“ teilgenommen – hier sei ihr das Ende ihrer TV-Reise deutlich schwerer gefallen. „Wenn man einmal dieses Gefühl erlebt hat, kann man damit besser umgehen“, sagte sie.