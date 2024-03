Stationsbericht des VRR Gladbachs bester und schlechtester Bahnhof

Es gibt genau acht Bahnhöfe im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), die im neuen Stationsbericht des Verbundes eine miserable Bewertung bekommen. Sie sind in der Summe „nicht tolerierbar“. Einer davon ist in Mönchengladbach, und zwar der Bahnhof Rheydt-Odenkirchen. Die Station hat bisher ein Dauer-Abo auf diese Bewertung, das aber vermutlich nicht mehr lange: Denn dort laufen die Bauarbeiten zu einer umfangreichen Sanierung und Modernisierung. Umgekehrt haben die Tester des VRR, die in jedem Jahr den Zustand der Bahnhöfe und Haltepunkte untersuchen, auch „ausgezeichnete“ Bahnhöfe in Mönchengladbach gefunden: den Gladbacher Hauptbahnhof und den Bahnhof Wickrath. Die Bewertungen im Einzelnen.