Sport im Park in Mönchengladbach : Zum Lachen in den Park gehen

Zum Lachen in den Park gehen

Sport im Park in Mönchengladbach

Mönchengladbach Grundlos loslachen und sich danach besser fühlen – darum geht es beim Lachyoga. Kurse darin gibt es im Rheydter Hugo-Junkers-Park. Ein Erfahrungsbericht.

Bianca Krug-Hoeren nimmt das Lachen ernst. Sie ist Entspannungspädagogin mit Zusatzqualifikation zur Lachyoga-Lehrerin. „Lachen hält fit, jung und gesund“, sagt sie. Mit Witz und Humor habe Lachyoga aber weniger zu tun. Davon konnten sich jetzt die Teilnehmer des ersten der Lachyoga-Kurse überzeugen, die Krug-Hoeren im Rheydter Hugo-Junkers-Park gibt. Etwa 40 jüngere und ältere Menschen hatten sich in den frühen Abendstunden auf der Grünfläche hinter dem Hugo-Junkers-Gymnasium und in Nachbarschaft zum Pahlkebad eingefunden, um nicht nur Eindrücke des neuen Angebots mitzunehmen, sondern mitzumachen.

Termine An den kommenden fünf Wochen, jeweils mittwochs, 26. und 31. Juli, sowie am 7., 14. und 21. August, werden im Hugo-Junkers-Park (Eingang Brucknerallee) vom Stadtsportbund weitere kostenfreie Kurse angeboten. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Die Kursteilnehmer sind nach Angaben der Veranstalter über den Stadtsportbund versichert.

Nach der kurzen Einführung geht es los: 40 Männer und Frauen klatschen in die Hände und rufen „Hohohahaha“. Sie laufen im Kreis, schauen sich an und sollen sich grundlos anlachen. Das funktioniert, denn das absichtliche Lachen springt in ein natürliches Lachen um.