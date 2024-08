Bauprojekt in Mönchengladbach Sondersitzungen für die Seestadt

Noch sind Ferien, da pausieren in der Regel auch die meistens montags terminierten Sitzungen der Fraktionen im Stadtrat. Gestern gab es jedoch manches zu besprechen. Stehen doch wenige Tage nach dem Beginn des neuen Schuljahrs gleich zwei Sondersitzungen auf dem politischen Programm im Rathaus. Am Dienstag, 27. August, tagen die Bezirksvertretung Ost und der Planungsausschuss gemeinsam, einen Tag später kommt der Stadtrat zusammen. Auf beiden Tagesordnungen steht nur ein Punkt: Wie es mit der Seestadt weitergehen soll. Am gestrigen Montag wurden vorab die Fraktionen über die Pläne informiert.