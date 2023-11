Kooperationsvereinbarung für Mönchengladbach Wie Polizei und Stadt in Brennpunkten vorgehen wollen

Mönchengladbach · Es gibt Orte in der Stadt, an denen Bürger sich nicht sicher fühlen. Manche Probleme ploppen ganz plötzlich auf. Wo es aktuell „brennt“, und was Behörden und Ämter planen.

07.11.2023 , 13:48 Uhr

Doppelstreifen von Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst soll es in Mönchengladbach auch in Zukunft geben. (Archivfoto) Foto: Stadz MG/Stadt MG

Von Gabi Peters