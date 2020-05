Selbstversuch in Mönchengladbach : Mein erstes Mal an der Spender-Nadel

Autorin Anika Peltzer spendete in den Realschule Volksgarten zum ersten Mal in ihrem Leben Blut. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Piksen wird es auf jeden Fall, aber ist es richtig unangenehm? Das fragte sich auch unsere Autorin vor ihrer ersten Blutspende. Die lief in Zeiten der Corona-Krise unter besonderen Bedingungen ab.

Vor dem Eingang der Realschule Volksgarten stehen schon einige Menschen, die heute ihr Blut lassen wollen. Also heißt es erst einmal warten – und das, so wie alles zu Coronazeiten, mit Abstand. Viel Zeit, um sich als Erstspenderin – wie es es bin – Gedanken zu machen, was alles schief gehen könnte: Von Kreislaufproblemen bis zu unentdeckten Krankheiten ist jedes Szenario dabei.

Immerhin gibt es jetzt schon kostenlose Getränke, die die Spender bei Laune halten und vor allen Dingen den Kreislauf in Schwung bringen. „Das Allerwichtigste ist, dass die Blutspender vorher genug gegessen und vor allem getrunken haben – mindestens zwei Liter“, erklärt Gabriele Hoch (59) vom Deutschen Roten Kreuz. Besonders, bei niedrigerem Körpergewicht sei das wichtig, um den Kreislauf stabil zu halten. Als Mindestgewicht für das Blutspenden gelten 50 Kilogramm.

Info Die nächsten Spendetermine 28. Mai 14.30 bis 19 Uhr in Geistenbeck, Vorsthaus Heilig Geist, Stapperweg 331 16. Juni 16 bis 19.30 Uhr, Holt, Kath. Grundschule, Engelsholt 56 10. Juli 15 bis 19 Uhr, Rheydt, Städt. Kliniken Mönchengladbach, Hubertusstraße 100

Vor dem Eintreten wird allen erst einmal Fieber gemessen, und die Hände werden desinfiziert. Außerdem müssen die Spender einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Drinnen gibt es einzelne Stationen, die jeder durchlaufen muss, damit sichergestellt ist, dass er spenden darf und gesund ist. Bis zum Aderlass, ist es also noch ein weiter Weg.

An der ersten Station werden Dokumente ausgefüllt. In einem Fragebogen werden werden hier zum Beispiel der letzte Arztbesuch, Auslandsaufenthalte und die Einnahme von Medikamenten abgefragt - es ist also hilfreich, sich vorher schon einmal über diese Dinge Gedanken zu machen, um hier nicht grübeln zu müssen, ob der letzte Arztbesuch nun vier oder doch nur drei Monate her ist. Wer schon öfter gespendet hat, ist nach dem Fragebogen bereits fertig. Erstspender müssen noch ein paar weitere Dokumente ausfüllen, die Daten abfragen.

An der nächsten Station gibt es einen kleinen Piks in den Finger für eine Blutprobe. Meine Werte stimmen, also geht es weiter zur nächsten Station – der ärztlichen Untersuchung. Jetzt werde ich langsam wirklich ein wenig aufgeregt. Nicht, dass es hier schon scheitert. Die Ärztin geht den Fragebogen durch und fragt an manchen Stellen nach. Auch hier wird noch einmal erkundet, ob vorher ausreichend gegessen und getrunken wurde. Einen halben Liter Blut abzugeben, ist eben schon eine Belastung für den Körper.

Außerdem gibt es noch ein paar Anweisungen: Wenn ein Schwindelgefühl während des Spendens auftaucht, sofort Bescheid sagen und nach dem Spenden noch mindestens zehn Minuten liegen bleiben, damit sich der Kreislauf anpassen kann. Gesund und munter habe ich auch diese Untersuchung ziemlich schnell überstanden. Jetzt wird es ernst. Was, wenn der Kreislauf doch versagt? Tut die Nadel eigentlich weh? Jetzt gibt es kein Zurück mehr.

Acht Liegen sind im nächsten Raum mit Abstand voneinander aufgestellt – eine davon ist noch frei. Und schwupps, ehe ich mich versehe, liege ich schon darauf und bekomme eine Nadel in den Arm gestochen. Mehr als ein kurzes Piksen ist aber nicht zu spüren. Ein Blick zur Seite verrät: Das Blut fließt schon. Zehn Minuten dauert es ungefähr, bis die 500 Milliliter voll sind. Immer wieder werde ich gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und ja, das ist es: Die Nadel im Arm ist kaum mehr zu spüren. Auch, dass ein halber Liter Blut fließt, scheint dem Körper nichts auszumachen. Schon ist es auch geschafft. Jetzt noch ein paar Minuten ausruhen – und schon ist das Ganze überstanden. Alles halb so wild.