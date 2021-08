Alternatives Event in Mönchengladbach : So funktioniert der digitale „Run & Fun“-Firmenlauf

Mönchengladbach Der beliebte „Santander Run & Fun“-Firmenlauf im Nordpark muss erneut verschoben werden. Die Organisatoren haben aber ein digitales Event auf die Beine gestellt. So funktioniert die Teilnahme in diesem Jahr.

Die Entscheidung ist nicht leicht gefallen, doch in der vergangenen Woche war es dann traurige Gewissheit: Der „Santander Run & Fun“-Firmenlauf, der für den 13. September angesetzt war, kann auch im zweiten Jahr in Folge coronabedingt nicht im Nordpark stattfinden. Doch die Veranstalter rund um Geschäftsführerin Josie Hilgers haben für diesen Fall an einer digitalen Alternative gearbeitet und kündigen nun den virtuellen Firmenlauf an.