Ticket per Smartphone : So funktioniert der digitale Parkschein

Ein Parkschein-Automat an der Lüpertzender Straße. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Seit zehn Jahren gibt es Handyparken in der Stadt. Seit 2015 sind auch App-Dienstleister zugelassen. Doch bisher werden in Mönchengladbach nur bis zu fünf Prozent der Parkscheine auf dem digitalen Weg bezahlt. Wie das funktioniert und was es kostet, erklären wir hier.

Es ist bald 20 Jahre her, dass in Mönchengladbach die letzten Parkuhren abgebaut und an Liebhaber verkauft wurden. Seitdem bezahlen Autofahrer ihr Parkticket an Automaten. Schon seit zehn Jahren können Autofahrer den Parkplatz auch via Handy und seit vier Jahren auch über Smartphone-Apps bezahlen. Doch diese Möglichkeit nutzt nur ein Bruchteil der Autofahrer. Rund vier bis fünf Prozent der Einnahmen aus der Parkgebühr stamme aus solchen Apps und aus dem Handyparken, das es schon seit 2009 gibt, sagt Ralf Klöpper, Abteilungsleiter Verkehrs- und Kommunikationstechnik bei der Stadt. „Aber die Tendenz ist steigend, seitdem freie Dienste keine Registrierung mehr verlangen.“ Insgesamt veranschlagt die Stadt die Einnahmen aus Parkgebühren (neben anderer kleinerer Posten) mit mehr als zehn Millionen Euro im Jahr.

Nach Angaben des zentralen Portals smartparking.de bieten derzeit sechs Dienstleister an, den Parkschein in Mönchengladbach auch über ihre App bezahlen zu können. Nach Angaben der Stadt werden in Kürze wohl zwei weitere Anbieter dazu kommen. Mit T-Systems International AG und der Gesellschaft Stadtraum seien gerade entsprechende Verträge geschlossen worden, sie könnten demnach bald mit ihrem Angebot starten.

Info Zusätzliche Gebühren fürs Handyparken Easypark 15% der Parkgebühr (mindestens 0,49 Euro) für jeden begonnenen Parkvorgang Paybyphone 10 % der Parkgebühr (kein Mindestbetrag) Mobilet 0,10 Euro pro Parkticket Parknow 0,25 Euro pro Parkvorgang Park and Joy 0,19 Euro je Vorgang Yellowbrick 10 % der Parkkosten (mindestens 0,15 Euro, höchstens 0,50 Euro) * jeweils der einfachste Basistarif, keine Abonnements. Quelle: Eigene Recherche, smartparking.de Gebühren der Stadt Es gibt insgesamt sechs unterschiedliche Tarifzonen, in denen die Parkgebühr bei 0,30 Euro für zehn Minuten oder für 15 Minuten Parkdauer liegt. Auch die Höchstparkdauer variiert zwischen einer Stunde, zwei Stunden und drei Stunden. Zeit Parkgebühren müssen montags bis samstags, jeweils von 9 bis 19 Uhr bezahlt werden.

Die Bezahlung des Parkplatzes per Smartphone kostet allerdings auch etwas: Zusätzlich zu der von der Stadt festgelegten Parkgebühr, die in voller Höhe auch ans Rathaus weitergegeben wird, verlangen die Betreiber der Apps Gebühren. Die unterscheiden sich nicht nur unter den Anbietern erheblich voneinander, sondern auch je nach Abo-Modell und Tarifsystem innerhalb eines Anbieters. Im Grunde liegt der Aufschlag in den gängigen Basistarifen bei zehn bis 15 Prozent der Parkgebühr, bei anderen Anbietern gibt es auch Festpreise.

Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass das Parken dadurch teurer wird: Denn abgerechnet wird nahezu minutengenau. Wer also eigentlich nur 40 Minuten parkt, dafür aber einen Parkschein über eine Stunde ziehen und damit auch bezahlen müsste, kann unter Umständen mit einem elektronischen Parkschein trotz der Zusatzgebühr für den Anbieter günstiger davonkommen.

Der beliebte, aber eigentlich nicht legale Kniff, einen noch gültigen Parkschein an den nächsten Autofahrer weiterzureichen, funktioniert dann natürlich nicht mehr. Theoretisch ist es mit dem Smartphone-Parkschein auch möglich, die Parkzeit zu verlängern, ohne überhaupt am Auto gewesen zu sein. Dadurch riskiert man allerdings, die zugelassene Höchstparkdauer zu überschreiten und dann dafür ein Knöllchen zu kassieren.

Für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes ist die Kontrolle von elektronischen Parkscheinen kein großes Problem. „Der Zugriff funktioniert gut“, sagt Klöpper. Die Ordnungshüter haben demnach per iPhone, mit dem sie von der Stadt ausgestattet wurden und mit dem sie auch Parksünder notieren und fotografieren, Zugriff auf die Daten der App-Anbieter und können Kennzeichen von Autos überprüfen, die keinen herkömmlichen Parkschein oder Anwohnerparkausweis hinter der Windschutzscheibe liegen haben. Die Systeme zeigen dann an, ob für das Auto die Standzeit bezahlt worden ist. „Die Kontrolle ist sehr einfach möglich“, sagt Klöpper. Das ergab auch ein Test unserer Redaktion am Parkplatz am Geroweiher im vergangenen Dezember.