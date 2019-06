Stadtmobiliar in Mönchengladbach : So finden die RP-Leser die weißen Blumenkübel

Mönchengladbach Am Donnerstag hatte die Stadt neue Blumenkübel und Bänke aufgestellt. Die Mehrheit stößt sich vor allem am weißen Kunststoff der Kübel. Andere Nutzer warnen davor, nur zu nörgeln.

Die neuen Blumenkübel auf dem Rheydter Markt und in der Gladbacher Innenstadt haben geteilte Reaktionen bei den RP-Lesern hervorgerufen. Die Blumen grundsätzlich werden begrüßt, aber am Aussehen und Material der Kübel stören sich viele Leser. „Es mutet mir an wie eine schlechte Posse. Da schafft ein Gastwirt hochwertige, ansehnliche Blumenkübel aus Holz an, obendrein noch auf eigene Kosten, und muss diese wegen der Richtlinien wieder entfernen. Jetzt schafft die Stadt für sage und schreibe 14.000 Euro hässliche Kübel aus weißem Plastik an, die in keinster Weise den eigenen Richtlinien entsprechen“, schreibt Jutta Koch.