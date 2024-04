Großer Festakt in Mönchengladbach So feierte Manfred Riethdorf seinen 80. Geburtstag

Schon in der Begrüßung durch Klaus Hurtz gibt es spontanen Applaus für den 80-Jährigen, der mit seinem für ihn so typischen Lächeln den Tribut entgegennimmt. Dass das hier kein ganz normaler Gottesdienst wird, zeigen auch die beiden goldenen Herzluftballons, die neben dem Ambo schweben. Doch wie Riethdorf in einer für ihn kurzen Dankesrede am Schluss deutlich macht, ist für ihn die Eucharistie, übersetzt Danksagung, zentral.