Karneval in Mönchengladbach So feierte die Awo nach der Corona-Pause wieder Karneval

Kurz vor halb zwölf folgt der letzte große Programmpunkt des Abends. Prinz Jost I. und Niersia Elke marschieren mit einer Handvoll Gefolge in die dekorierte Empfangshalle des L64. Das Prinzenpaar hat nur seine Adjutanten, den Hofmarschall und den MKV Vorsitzenden Gert Kartheuser dabei. Dass sie nach einem Tag voller Termine nicht ganz pünktlich sind, kann Bude gut verstehen, schließlich ist auch er einmal Karnevalsprinz gewesen und kennt „das royale 15-Minuten-Verspätungs-Gedöns“, wie er mit einem Augenzwinkern sagt. Der Prinz zeigt sich beeindruckt, dass „zu so später Stunde noch so gute Stimmung“ im Saal ist. Und obwohl augenscheinlich schon einzelne Gäste gegangen sind, singen die übrigen die Lieder der Tollitäten noch kräftig mit.