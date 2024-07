Unternehmen in Mönchengladbach Gartencenter Lenders feiert Jubiläum

Noch etwas im Hintergrund des Empfangs stand mit Tim Lenders die vierte Generation der Familie bereit. Der studierte Betriebswirt befindet sich sozusagen in der „Ausbildung“, um später das Erbe des Familienunternehmens Lenders weiterzuführen. Und er will es gerne machen, „denn“, so sagt er, „wenn das Herz drängt, will man sich kümmern“.