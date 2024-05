Schützenfest in Mönchengladbach Die letzte Parade der Broich-Peeler auf dem Sportplatz

„Einfach mal machen“, dieses Motto hat sich das Königshaus der St. Rochus Bruderschaft mit Königspaar Ria und Thomas Lehnen und den Ministerpaaren Christa und Bernd Rademakers sowie Marion und Mario Schulte für ihr Prunk- und Heimatfest ausgedacht. So wurden nicht nur die Königsburg und die sich anschließende Königsallee mit diesem Satz dekoriert, sondern die Heilige Messe am Sonntagmorgen wurde nach Absprache mit Pfarrer Harald Josephs und den drei Gestalterinnen Julia Gebel, Anna Schmitz und Pia Baltes ebenfalls so gefeiert: andächtig mit dem ein oder anderen Tränchen, aber auch lauter mit dem einen oder anderen Lacher.