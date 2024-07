Stadtteilfeste in Mönchengladbach Feuchtfröhlich feiert die Nachbarschaft in Neuwerk

Wie in den Vorjahren konnten die Veranstalter am Ausschank auf die Mitglieder der Junggesellenbruderschaft zurückgreifen. „Ihre zehn Züge beteiligen sich im Wechsel an unserem Fest“, erläuterte Kremer. In diesem Jahr betätigten die Akteure des Zugs „Graat uut“ den Zapfhahn. Sie machten ihrem Wahlspruch „Der Zug hat keine Bremse“ alle Ehre, nahezu ununterbrochen zapften sie das frische Dunkle oder schlugen das nächste Fass an – gewissermaßen floss das kühle Dunkle ungebremst. „Rund 800 bis 1000 Besucher werden wir wohl wieder haben“, schätzte Kremer. Sie würden rund 800 bis 1000 Liter Alt konsumieren“, fügte Christopher Muthig an, Verkaufsleiter Gastronomie der Bolten-Brauerei. Er begrüßte ebenso wie Carsten Thören als Vorstandsmitglied der Volksbank Mönchengladbach die Besucher. Die heimische Volksbank hatte wieder einen Spendenscheck mitgebracht, mit dessen Summe der Ertrag aus dem Verkauf der Gläser aufgestockt wurde. Wie in all den Jahren zuvor wurde der Erlös für einen guten Zweck verwandt. Dieses Mal erhielt die Karnevalsgesellschaft Uehllöeker die Spende für ihre Jugendabteilung. Insgesamt flossen seit dem ersten Fest vor 58 Jahren rund 75.000 Euro an Vereine und Institutionen in Neuwerk.