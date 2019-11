Gewinner : RP-Leser beim Länderspiel: „Ein tolles Erlebnis“

Mönchengladbach Der Gewinn der exklusiven Tickets beinhaltete auch ein Blick hinter die Kulissen und eine VIP-Verpflegung.

So nah haben sie noch nie am Spielfeld gesessen. RP-Leser Dirk und Susanne Erkens sowie Verena Heim mit Begleitung hatten exklusive Tickets für das Länderspiel Deutschland gegen Weißrussland im Borussia-Park gewonnen. Und diese Eintrittskarten berechtigten sie nicht nur, bei dem Spiel auf der Fanbank des DFB-Premiumpartners Commerzbank direkt am Spielfeldrand Platz zu nehmen. Sie blickten auch hinter die Kulissen des Stadions, erhielten VIP-Verpflegung und trafen DFB-Repräsentanten sowie Nationalspieler.

Verena Heim war noch am Sonntag ganz beeindruckt: „Das erlebt man nur einmal“, sagte sie. Am meisten habe sie die Stadionführung fasziniert. „Wir durften sogar einen Blick in die Spielerkabine werfen. Das war selbst für den Stadion-Führer, der dort seit fünf Jahren arbeitet, eine Premiere.“ In der Business-Lounge konnten die RP-Leser nach dem 4:0-Gewinn noch gut gelaunte Spieler treffen.