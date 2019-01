Borussias Trainingslager : So erlebten Borussias Fans das Trainingslager in Spanien

Das Foto der Borussen mit den Fans im Trainingslager gehört für die Begleiter des Klubs in der Vorbereitung auf die Rückrunde dazu. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk)

Jerez de la Fronotera Sonne satt, enger Kontakt zu den Borussen und ein happiger Preis-Anstieg fürs Bier im Hotel: Rund 200 Fans waren in Jerez dabei.

Am Samstag endet das Trainingslager für Borussia im spanischen Jerez de la Frontera in Andalusien. Eine Woche mit perfekten Bedingungen für die Spieler, hervorragend gepflegte Rasenplätze, kurze Wege, Sonne satt. Was für den Gladbacher Kader aber auch mit harter Arbeit verbunden ist, ist für die mitgereisten Fans und Sponsoren eine schöne Reise. Insgesamt waren mehr als 200 Borussia-Anhänger, ein großer Teil davon sogar über die gesamte Woche, in Jerez dabei, dazu 50 Sponsoren.

Ein sehr gutes Fazit zieht Jan Ruoff, Fanbeauftragter bei den Gladbachern: „Das Trainingsgelände ist schön, das Wetter toll, die Stimmung gut und Spanien ist immer eine Reise wert – es gibt also nichts zu meckern“, sagt er. Für Ruoff ist es bereits das 26. Trainingslager in seiner Funktion. „Bei früheren Trainingslagern in Belek in der Türkei waren mehr Fans da, aber das lag daran, dass man für 500 Euro im Fünf-Sterne-Hotel mit All-Inclusive-Verpflegung unterkommen konnte. Spanien ist da schon etwas teurer. Es ist halt immer die Frage was man will. Für die, die viel trinken und feiern wollen, ist Belek besser. Hier sind die Hotels im Januar auf Sparflamme und das Essen im Hotel geht auch gar nicht“, sagt Ruoff. Besonders schlimm für die Fans ist aber eine Preissteigerung des Hotels, in dem die meisten Borussia-Anhänger untergekommen sind. „Der Bierpreis wurde das kurzfristig von 2,50 Euro auf vier Euro angehoben – das ist schon hart“, sagt Ruoff.

Die ebenfalls mitgereiste Verena Jansen leidet nicht unter dieser Preissteigerung. Sie hat nämlich ein Zimmer auf dem Gelände des Teamhotels ergattert und ist ihren Lieblingen zu jeder Zeit nah. „Das ist schon toll“, sagt sie. „Und auch darüber hinaus gefällt es mir sehr gut. Die Fans sind hier sehr willkommen und die ganze Zeit scheint die Sonne. Uns fehlt es hier an nichts.“



Ein kleiner Wermutstropfen fällt Jansen dann aber doch ein: „Im Sommer-Trainingslager am Tegernsee gab es einen Fan-Abend, den vermisse ich“, sagt sie am Ende ihres siebten Besuchs bei einem Borussia-Trainingslager. Immerhin wurde am Donnerstag ihr Wunsch und der der übrigen Fans erhört und das obligatorische Foto der Anhänger mit den Borussen gemacht.