Gut gemacht – Spenden und Engagement: Päckchen für die Tafel, Senioren-Spaziergang und Kasperltheater

Rheydter TV Weihnachten bedeutet, dass Familie und Freunde zusammenkommen, aber auch, an das Wohl Fremder zu denken. Das macht der Rheydter Turnverein 1847 e.V. durch die Initiative von Andrea und Peter Kaiser seit mehreren Jahren. Am Weihnachtsbaum im Turnerheim bilden Wunschzettel von 20 Kinder aus zwei städtischen Heimen einen besonderen Schmuck. Es dauert nicht lange, bis kein Wunschzettel mehr am Baum hängt und die Kinderwünsche erfüllt sind – neues Lego-Set, Kuscheltiere oder Gutscheine.