Schützenfest in Giesenkirchen Sebastianer beschließen mit Parade und Zapfenstreich ihr Fest

Das erste Schützenfest der Saison geht zu Ende: Mit einer Parade um 18.30 Uhr und dem anschließenden Großen Zapfenstreich gegen 19 Uhr endet am Dienstagabend das Schützen- und Heimatfest der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft auf dem Konstantinplatz in Giesenkirchen. Trotz einiger Starkregenfälle an den vier Kirmestagen blickt Schützenkönig Ralf Kremer sehr zufrieden auf das Fest zurück, das er sich so gewünscht hatte.