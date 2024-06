Lage auf dem Wohnungsmarkt So bewerten die Mönchengladbacher ihre Miet-Preise

Die meisten Menschen in Mönchengladbach haben kein Wohneigentum. Sie wohnen zur Miete. Die Wohneigentumsquote liegt in Mönchengladbach bei 38,3 Prozent. Also spielt die Höhe der Miete und damit das allgemeine Mietniveau eine zentrale Rolle für den Großteil der Menschen in der Stadt. Grundsätzlich allerdings sind die Gladbacher mit der Höhe der Mieten gar nicht so unzufrieden. Das ist ein Ergebnis unserer Umfrage Heimatliebe, bei der sich im gesamten Verbreitungsgebiet der Rheinischen Post mehr als 15.000 Menschen beteiligt haben. Auch viele Gladbacher haben an der Umfrage teilgenommen und ihre Heimatstadt bewertet.