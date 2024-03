Sicherheit in Mönchengladbach So bereiten sich Polizei und Stadt auf das Derby vor

Mönchengladbach · Wenn Borussia gegen den 1. FC spielt, herrscht immer so etwas wie Ausnahmezustand. Das bekommen nicht nur Ordnungshüter zu spüren. Auf was sich Fans und Autofahrer am 9. März in Mönchengladbach einstellen müssen.

06.03.2024 , 17:00 Uhr

Fans freuen sich schon auf das rheinische Derby. Foto: Dirk Paeffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Von Gabi Peters