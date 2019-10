Stroke Unit Maria Hilf : Beim Schlaganfall zählt jede Minute

Mönchengladbach In der „Stroke Unit“ der Kliniken Maria Hilf sind rund um die Uhr Spezialisten für die Behandlung von Schlaganfall-Patienten bereit.

Beim Schlaganfall gilt immer: Je schneller die Behandlung einsetzt, desto größer ist die Chance, ohne bleibende Hirnschäden und Behinderung wieder gesund zu werden. Weil die Behandlung aber erfahrene Experten erfordert, sind schon seit Jahren Stroke Units in den Krankenhäusern entstanden – auf Schlaganfall spezialisierte Abteilungen. Die Stroke Unit der Kliniken Maria Hilf in Mönchengladbach ist nicht nur die drittgrößte in Deutschland, sie wird jetzt auch als überregionales Kompetenzzentrum geführt. „Das bedeutet zum Beispiel, dass rund um die Uhr Spezialisten zur Verfügung stehen, die eine Thrombektomie durchführen können“, erklärt Prof. Carl-Albrecht Haensch, Chefarzt der Neurologie des Maria Hilf.