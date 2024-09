Multiprofessionelle Teams in Mönchengladbach „An Schulen geht es immer mehr auch um Erziehung“

Veronika Theymann ist sozialpädagogische Fachkraft und kümmert sich an der Katholischen Grundschule (KGS) Untereicken um die Kinder in der Schuleingangsphase, also im ersten und zweiten Schuljahr. Sie begleitet die Schüler im Unterricht und ist für die individuelle Förderung mitzuständig. Ihr Stundenplan sei sehr flexibel, sagt Theymann: „Gebraucht werde ich eigentlich immer und überall“, – so ist es bei vielen der Kollegen aus unterschiedlichen Disziplinen, die an diesem Morgen im Lehrerzimmer zum Gespräch zusammengekommen sind.